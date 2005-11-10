Rivoluzione nei quotidiani: al Corriere della Sera arriva il direttore di Gazzetta
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Dimitri Conti
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25.11.2026 14:35Altre Notizie
Al posto dell'uscente Luciano Fontana dovrebbe entrare Stefano Barigelli, direttore de La Gazzetta dello Sport: c'è un riflesso anche per la rosea.
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Dopo 11 anni, a metà dicembre ci si attende che cambi la direzione del Corriere della Sera, il quotidiano cartaceo più antico d'Italia. Così fa sapere il portale specializzato Italia Oggi, che spiega come sia in cantiere la modifica che dovrebbe prevedere l'addio a Luciano Fontana con ingresso di Stefano Barigelli, attuale direttore de La Gazzetta dello Sport.
I nomi in ballo per la direzione di Gazzetta
Per prendere il posto di Barigelli alla rosea le piste più accreditate portano a Federico Ferri, direttore di Sky Sport, e la soluzione interna Gianni Valenti, attuale vicedirettore vicario della Gazzetta. Da non trascurare però neppure l'ipotesi Alberto Brandi, direttore di Sport Mediaset.
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