"L'Inter allunga, Juve ko con il Como", scrive il Corriere della Sera in taglio alto

Colpo esterno dell’Inter, che passa al Via del Mare soltanto nel finale: a spezzare la resistenza del Lecce di Eusebio Di Francesco sono Henrikh Mkhitaryan e Manuel Akanji, a segno negli ultimi quindici minuti. Una gara a lungo bloccata, con i salentini protagonisti di una prova di grande livello, viene decisa dagli episodi conclusivi: il centro dell’armeno, il secondo in campionato, e il guizzo del difensore svizzero valgono tre punti fondamentali e il momentaneo +10 dei nerazzurri sul Milan.

Situazione opposta per la Juventus, che allo Stadium inciampa ancora e infila la terza sconfitta di fila, tornando a perdere in casa in campionato dopo quasi dodici mesi. Nell’anticipo del sabato è il Como a festeggiare: 2-0 firmato da Vojvoda, favorito da un errore di Michele Di Gregorio, e da Caqueret nella ripresa. Tre punti che permettono ai lariani di avvicinarsi fino a una sola lunghezza dalla formazione guidata da Luciano Spalletti, con la Roma pronta ad approfittarne in caso di vittoria.

Parità senza reti nel match serale tra Cagliari e Lazio, incapaci di sbloccare il risultato. Il calendario odierno propone alle 12:30 la sfida tra Genoa e Torino; alle 15:00 il Napoli sarà di scena sul campo dell’Atalanta. Nel tardo pomeriggio, alle 18:00, il Milan ospita a San Siro il Parma per rispondere ai cugini, mentre a chiudere il programma sarà la sfida tra Roma e Cremonese.