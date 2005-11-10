Continua la marcia trionfale della Lazio targata Rino Gattuso, con il prezioso successo esterno ottenuto sul campo del Torino (1-2), maturato nonostante l'assenza di una pedina importante come Taylor, la formazione biancoceleste blinda il primo posto in solitaria in Serie A, certificando la miglior partenza nella storia del club.

Una cavalcata collettiva esaltante che non è più lecito definire un semplice "miracolo", come sottolineato oggi anche da Luca Calamai nel suo editoriale su TUTTOmercatoWEB.com, secondo il direttore infatti, i biancocelesti vanno ormai ben oltre i singoli, hanno superato una trasferta tutt'altro che semplice e, pur non partendo con i favori del pronostico, possono concretamente lottare per vincere lo Scudetto.

Questa straordinaria solidità di gruppo trova però linfa vitale nell'esplosione dei singoli, ad appena un terzo del campionato, diversi interpreti della rosa hanno già riscritto o eguagliato i propri primati statistici.

A guidare questa speciale graduatoria è capitan Mattia Zaccagni, sempre più faro tecnico della squadra, che con i 7 assist messi a referto finora ha già superato il proprio record personale di passaggi vincenti in una singola stagione di Serie A, sulla corsia opposta brilla invece Gustav Isaksen, il gol realizzato contro i granata permette all'esterno danese di salire a quota 5 reti, agganciando Davide Frattesi al secondo posto della classifica marcatori interna (alle spalle del solo Noslin) ed eguagliando il proprio miglior bottino realizzativo nel massimo campionato italiano, fatto registrare nella passata stagione.

I numeri raccontano una crescita esponenziale per tutto il reparto offensivo e non solo. Tijjani Noslin, attualmente capocannoniere biancoceleste con 6 centri, ha già pareggiato il suo record assoluto di gol in un singolo campionato, traguardo che in precedenza aveva raggiunto soltanto ai tempi della quarta serie olandese. Feste statistiche anche per Oliver Provstgaard, che grazie alla rete decisiva di Torino ha toccato quota 2 marcature stagionali, eguagliando il proprio primato in carriera.

All'appello dei record manca ancora Davide Frattesi, protagonista comunque di un avvio di stagione travolgente: dopo aver chiuso l'ultima annata a secco di reti, il centrocampista azzurro è già a quota 5 gol, mettendo seriamente nel mirino il suo primato in Serie A (7 reti) e quello assoluto tra i professionisti (8 gol, includendo la Serie B).

Un patrimonio tecnico ed emotivo che ora andrà difeso anche fuori dal campo.

Sempre nel suo approfondimento su TMW, Calamai lancia un monito preciso al presidente Claudio Lotito in vista del mercato di gennaio: guai a cedere anche solo uno dei gioielli di questo capolavoro calcistico.

Anzi, pur tra le note difficoltà economiche e la consapevolezza che le rivali non faranno sconti alla capolista, la società dovrebbe provare a regalare a Gattuso quell'attaccante esterno che completerebbe ulteriormente l'organico.

A Formello, tuttavia, vige la legge della prudenza, mentre l'ambiente si prepara all'adrenalina dell'imminente derby della Capitale, nessuno vuole sentir parlare di traguardi o tabelle, la scaramanzia resta la regola numero uno per una squadra forgiata a immagine e somiglianza del proprio allenatore, convinta che niente sia impossibile ma determinata a mantenere i piedi per terra, partita dopo partita.

E intanto vola un aquila nel cielo della serie A, ed è bellissima, è la lazio di Ringhio Gattuso