Uno squarcio di luce nella notte profonda di San Siro. Lorenzo Venturino torna a calcare un prato verde. L'attaccante del Genoa, reduce da un'operazione al ginocchio dello scorso mese di giugno, è stato schierato in campo nella seconda frazione di gara contro l'Inter, in un match di fatto deciso in favore della formazione di Cristian Chivu. Prima presenza stagionale per il ragazzo genovese e prodotto del settore giovanile del Grifone e un ritorno in campo che mancava dal 10 maggio scorso, ovvero 202 giorni fa, nel successo per 3-2 della Roma a Parma.

Una freccia in più per De Rossi

Una soddisfazione per il ragazzo, una freccia in più per mister Daniele De Rossi che ha sempre elogiato il ragazzo. Una possibilità in più da scegliere nel mazzo in vista di questo prosieguo di stagione a partire dalla sfida contro gli uomini di Chivu dopodomani in Coppa Italia. Chissà che non possa esserci una possibilità anche per il numero 76 rossoblù dal primo minuto o a gara in corso per acquisire minutaggio.

Le parole del mister

E prima della gara contro il Milan dello scorso 8 novembre, il tecnico Daniele De Rossi parlava così "Venturino potrebbe essere quell’esterno di fascia che ha capacità di saltare l’uomo con grande gamba. Tornando in condizione, e penso che non ci metterà tantissimo vista la sua professionalità, diciamo che Venturino potrebbe essere il grande acquisto di novembre".