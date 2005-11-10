Una sconfitta molto pesante per il Parma, che ieri è uscita dal prato dello ‘Stirpe’ con un sonoro 3-0 in favore del Frosinone. E pensare che nel primo tempo i crociati di mister Alberto Gilardino erano riusciti ad arginare la potenza di fuoco giallazzurra, complice anche una prestazione non brillantissima della formazione di mister Massimiliano Alvini. Ma gran parte del merito va data anche al Parma, che nel primo tempo è stato capace di sfruttare due delle sue migliori qualità, vale a dire la compattezza e l’equilibrio, grazie ai quali aveva condotto in pareggio fino all’intervallo. Senza disdegnare, talvolta, anche le azioni offensive, soprattutto grazie alla capacità di Elphege di lottare spalle alla porta, con l’aiuto di un Touré non ancora tornato ai suoi fasti ma comunque capace di strappare in velocità.

Il Parma crolla nella ripresa

Purtroppo per il Parma, però, questo piano è durato solamente un tempo. Il problema dell’atteggiamento si è ripresentato ancora una volta, con i crociati che hanno approcciato bene la gara nel primo tempo ma poi hanno staccato la spina. Anche questa volta è successo dopo un gol subito: una settimana fa era stato il raddoppio di Malen, ieri invece ci ha pensato la prima rete italiana di Bobcek, cui è presto seguita la seconda nel giro di pochi minuti. Ancora una volta, il Parma si è irrimediabilmente complicato la partita in pochi giri d’orologio, ritrovandosi sul doppio svantaggio in casa di un Frosinone che - a quel punto - volava sulle ali dell’entusiasmo. A niente sono valsi i cambi di mister Gilardino, con l’inserimento di uomini offensivi come Bernabé, Almqvist, Britschgi e Frigan: solo lo spagnolo e il croato hanno provato a dare qualcosa in più, ma i loro sforzi sono stati vani di fronte al terzo gol di Bobcek, che ha chiuso una partita che già era compromessa.

Le scelte di Gilardino

Una sconfitta pesante per il Parma, che porta a riflettere sulle scelte messe in campo da mister Alberto Gilardino. A destare particolare interesse è stata la decisione di tenere Simone Lontani in panchina per tutta la partita. Ancora una volta, nella formazione titolare il tecnico gialloblu gli ha preferito Touré, probabilmente per dare maggiore atletismo alle ripartenze della squadra. Il classe 2008, però, non ha trovato spazio nemmeno nella ripresa, quando il Parma era costretto a inseguire e magari la sua qualità avrebbe potuto dare quel quid in più alla manovra crociata. Una scelta che ha lasciato molti dubbi, anche se mister Gilardino - interpellato a tal proposito in conferenza stampa - è sembrato ben sicuro della propria decisione. Adesso, però, la classifica si fa sempre più complicata e il Parma guarda dritto negli occhi la zona rossa.