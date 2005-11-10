Lecce per l’Atalanta è una tappa su cui non bisogna sbagliare vista l’importanza dei tre punti per una classifica da accorciare in ottica Europa, al netto della necessità per la squadra di Maurizio Sarri di trovare maggior continuità. L’anno scorso però la trasferta al Via del Mare fu praticamente il canto del cigno non solo per le speranze Champions, ma anche per l’ex tecnico dell’Atalanta Palladino.

Sognando la zona Champions League

6 aprile 2026, l’Atalanta di Palladino arriva dalla pausa per le Nazionali con il morale alle stelle. La squadra, dopo gli impegni tra campionato e Champions, ha ricaricato le batterie, la rimonta è stata avviata, il sesto posto è a un passo, ma soprattutto all'orizzonte c’è un rush finale che potrebbe riaprire addirittura i giochi per la Champions League. Per riuscirci servirà battere un Lecce in piena lotta salvezza.

Normale amministrazione nerazzurra

La gara vede l’Atalanta assolutamente dominante fin dai primi minuti, tanto da trovare subito il vantaggio con Giorgio Scalvini dopo 28 minuti di gioco, azione in cui prima di segnare ha dribblato un avversario come fosse un puro numero 9. Il raddoppio viene cercato con insistenza dalla squadra orobica, ma Krstovic sbaglia una ghiotta occasione a tu per tu con Falcone. Nella ripresa la musica si ripete, e il grande ex Nikola al 59’ firma il raddoppio scegliendo di non esultare per rispetto del suo passato in giallorosso. Nel finale arriva pure lo 0-3 firmato Jack Raspadori, ma per quanto quel successo possa sembrare l’inizio della rincorsa Champions, alla fine si rivelerà la penultima vittoria della stagione: il preludio a un calo che vedrà l’Atalanta conquistare la Conference League solo a una giornata dalla fine, tra rimpianti e un futuro destinato a cambiare completamente.