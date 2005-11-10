Il Milan fa sul serio e Gerry Cardinale ha dato il via libera per un'operazione anche costosa: a gennaio il club rossonero tenterà il tutto per tutto per acquistare Endrick. La Roma rischia di non poter soddisfare le richieste economiche del Real Madrid per il ventenne brasiliano, mentre la società rossonera è decisa a ottenere il via libera dagli spagnoli.

Che ne pensano Florentino Perez e Mourinho

Finora il presidente Florentino Perez non aveva mai aperto alla cessione dell'attaccante, pagato 47,5 milioni di euro più bonus nell'estate del 2024. Ancora di più dopo le parole nette pronunciate in conferenza stampa dall'allenatore José Mourinho: "Non c’è nessun giocatore che non mi piaccia o che non voglia qui. Non voglio nessuno sul mercato, lo dico già da ora che mancano ancora due mesi al caos. Non voglio che se ne vada nessuno, le porte sono chiuse. Non voglio parlare di mercato e non voglio sentire notizie di mercato perché non le voglio".

Cosa sblocca la situazione per Endrick

A sbloccare la situazione potrebbe essere la mossa del Milan, pronto a offrire 60 milioni di euro più un diritto di riacquisto per il Real Madrid, sul modello dell'operazione Nico Paz con il Como. Questa clausola consentirebbe a Florentino Perez di mantenere il controllo sul calciatore, tagliando fuori la Roma. Cardinale punta a chiudere l'affare per lanciare la sfida Scudetto, regalando a Ruben Amorim un talento già autore di 5 reti in 26 gare con il Brasile.