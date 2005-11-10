Lazio, Provstgaard pensa all'Atalanta: "Conosciamo Sarri. Un gol all'Olimpico? Lo spero"
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Andrea Piras
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Oggi alle 07:56Serie A
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29.11.2026 07:56Serie A
Il difensore danese ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il successo per 2-1 sul campo del Torino della squadra di Gattuso
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Dopo il successo per 2-1 sul campo del Torino, il difensore biancoceleste Oliver Provstgaard ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Segnale bellissimo oggi, non era facile vincere oggi a Torino, i tre punti sono fondamentali - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Altro gol a Torino? Un momento che ricorderò, mi piace sbloccare le partite qui a Torino.
Vogliamo essere una squadra che continua anche se prendiamo gol, questa è la nostra mentalità, ce lo dice sempre il mister in settimana. Atalanta? Sarà difficile, sappiamo come Sarri vuole che giochi la sua squadra, vengono anche i nostri tifosi. Sarà una bella partita, dobbiamo essere pronti. Un gol all'Olimpico? Spero presto".
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