Dopo il successo per 2-1 sul campo del Torino, il difensore biancoceleste Oliver Provstgaard ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Segnale bellissimo oggi, non era facile vincere oggi a Torino, i tre punti sono fondamentali - riporta Lalaziosiamonoi.it -. Altro gol a Torino? Un momento che ricorderò, mi piace sbloccare le partite qui a Torino.

Vogliamo essere una squadra che continua anche se prendiamo gol, questa è la nostra mentalità, ce lo dice sempre il mister in settimana. Atalanta? Sarà difficile, sappiamo come Sarri vuole che giochi la sua squadra, vengono anche i nostri tifosi. Sarà una bella partita, dobbiamo essere pronti. Un gol all'Olimpico? Spero presto".