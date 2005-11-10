17.02 - Non vuole fermarsi la Lazio di Gennaro Gattuso, che ottiene la decima vittoria in dodici giornate e mantiene il primato in classifica battendo 3-0 il Lecce. Tra pochi minuti il centrocampista biancoceleste Davide Frattesi interverrà dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.

17.32 - È iniziata la conferenza stampa di Davide Frattesi

Credi che il cambio regolamentare abbia tolto i rigori?

"A me piace questa direzione, però quando sono evidenti vanno dati i rigori. Oggi magari non era così netto, ma col Parma era nettissimo, col Cagliari più si che no. Se devo scegliere preferisco questa linea, ma bisogna stare attenti a certi contatti perché altrimenti giochiamo a Fifa Street con la playstation dove non c'erano falli".

La Lazio di Gattuso cosa vuole?

"Vogliamo i 40 punti (ride, ndr). Il mister ci trasmette la sua mentalità, non ci chiede troppe cose e questo da calciatore è buono perché è meglio avere dieci idee giuste piuttosto che cento e fare un casino. Mi sto trovando bene".

A che punto è il vostro processo di maturità e la vostra mentalità?

"Delle cose sono cambiate, però chiaramente è un percorso. Se perdi le prime 3-4 partite fai più fatica, è un percorso che ci sta portando ad avere una mentalità vincente di una squadra che anche sul 2-0 attacca e cerca di fare ancora gol. Non abbiamo la qualità per fare calcoli, dobbiamo andare sempre a 100 all'ora".

Firmeresti per 10 gol in stagione? Come ti trovi con Taylor?

"Queste domande portano sfiga (ride, ndr). Facciamo che non rispondo. Su Taylor penso che sia complementare al massimo, lui ha caratteristiche che coprono le mie difficoltà, ci completiamo al 100% ed è bello giocare con lui. Capisce quando e dove darti la palla, ha dinamismo come me ed è tanta roba".

Che tipo di rapporto hai instaurato con Gattuso?

"Il tipo di rapporto è semplice, ci scanniamo dal primo all'ultimo minuto. Gli voglio veramente bene, quando gli dico che mi ha salvato la vita è la verità, in un momento in cui ho avuto dei dubbi e poche persone credevano in me, lui non ha avuto un pensiero o un dubbio. Mi ha ridato entusiasmo e adesso è entrato in un cerchio stretto di persone con la mia famiglia e i miei amici per cui farei qualsiasi cosa".

Fossi stato Marotta avresti venduto Frattesi alla Lazio?

"Ma io so Frattesi (ride, ndr). Ogni società fa le valutazioni, io faccio il giocatore e i dirigenti devono prendere le decisioni. Ognuno lavora cercando di fare il meglio possibile, poi non si possono azzeccare tutte le scelte. È così presto che non si può dire se sia stata una scelta giusta o sbagliata, vedremo a fine campionato. Io sono stato talmente bene lì all'Inter che potevano fare qualsiasi cosa".

Ti sei ispirato a Totti per questo cucchiaio a un portiere romanista?

"L'ho fatto di sinistro, è stata una cosa abbastanza istintiva e per fortuna me la sono allungata, così non ci ho pensato. In allenamento con il mister faccio il pallonetto col sinistro, prendo per terra e lui mi insulta".

17.41 - È terminata la conferenza stampa di Davide Frattesi.