Lazio, Isaksen: "Sarri per noi è un grande mister, sarà emozionante rincontrarlo"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 21:08Serie A
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28.11.2026 21:08Serie A
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Gustav Isaksen, esterno della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la rete decisiva nella vittoria dei suoi sul Torino: "Non ci credevo di trovarmi in questa situazione. Nel calcio può succedere tutto. Dobbiamo continuare su questa strada, arriveranno partite difficilissime".
Gli hai dato consigli a Provstgaard su come segnare?
"In questo momento ci dobbiamo credere tutti. Non vedo l'ora che tornino i tifosi all'Olimpico".
Come sarà rincontrare Sarri?
"Emozionante. Lui ci ha aiutato tanto, per noi è un grande mister, ci ha dato tanto".
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