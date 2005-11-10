Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Frosinone-Parma, il tecnico giallazzurro Massimiliano Alvini ha commentato così il match: “Una vittoria meritata. Nel primo tempo non abbiamo concretizzato le occasioni e il gioco. Poi c’è anche l’avversario. È una vittoria bella, significativa e importante, all’interno di un campionato fino a oggi positivo”.

Sei vittorie consecutive. Se glielo avessero detto a inizio stagione, cosa avrebbe risposto?

“Noi lavoriamo per fare bene. Il nostro obiettivo è quello di scrivere una pagina importante e riuscire a salvarci. Sicuramente essere in questa posizione di classifica era impensabile, parliamoci chiaro… Ma anche giocare così, esprimere questa idea, mettere in campo questi ragazzi… il merito è loro. Sono contento, guardiamo avanti per raggiungere il prima possibile quello che è un risultato sportivo positivo”.

Avete un blocco solido, ma anche chi si è inserito bene, come Bobcek. Grande impatto oggi e grande lavoro da parte vostra.

“Sì, devo dire la verità. Su Bobcek c’è grande merito dello staff atletico e del mio staff, che lo hanno portato a essere un giocatore forte. Rischiavamo di bruciarlo all’inizio ma oggi devo dare grandi meriti allo staff e a me di aver portato un giocatore in condizioni giuste nel momento giusto”.

Aver conservato l’idea è una delle chiavi della vittoria? La sconfitta di San Siro non vi ha scalfito. Poi le partite contro Inter e Lazio saranno divertenti.

“Saranno due partite bellissime da vivere. Io non sono per niente scontento della partita di Milano, non mi interessa. Abbiamo commesso degli errori e su quelli dobbiamo lavorare. Oggi abbiamo ripresentato un Frosinone attento e adesso ci andiamo a giocare delle partite che sulla carta sono difficili per noi, ma ce le giochiamo con la nostra identità”.

Quanto può aiutare la classifica a lavorare con tranquillità?

“Oggi era una partita molto difficile. Eravamo reduci da due sconfitte molto diverse con Cagliari e Milan. Giocando contro il Parma, che è una squadra che mette in campo dei valori, potevamo andare incontro a una giornata difficile. E invece la squadra ha messo in campo equilibrio, stabilità e lucidità. Questo è merito dei calciatori. E aver vinto e aver raggiunto 23 punti è significativo. Siamo contenti, guardiamo avanti cercando di continuare questo percorso che è interessante”.

Come sta Kvernadze?

“Sono arrabbiato perché lo volevo togliere. È andato in Nazionale e ha fatto due partite… Lo volevo togliere e si è fatto male due minuti dopo che ci ho parlato. Speriamo non sia nulla di grave, ma le sensazioni non sono così positive. Vediamo in settimana”.