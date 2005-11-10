Altra settimana al primo posto in classifica per la Lazio, vincente per 1.2 sul campo del Torino. Al termine del match ha commentato così Gennaro Gattuso: "Sono orgoglioso di venire qua e vedere i tre offensivi fare pressione sistematicamente fino al 95' e giocare sulle seconde palle. C'è solo da fare i complimenti ai ragazzi. Sappiamo di aver sofferto, potevamo averla chiusa prima, ma anche che avremmo potuto pareggiare. Se il Torino avesse fatto il 2-2 sarei venuto qua a dire le stesse cose però. Siamo stati coraggiosi, con voglia di stare in campo, di correre, di giocare con la stessa voglia anche quando non ha la palla: è importante".

Questa partita ha dimostrato le tante soluzioni che ha

"E' un dato di fatto. Gudmundsson e Rovella sono entrati dopo un infortunio e ci hanno dato una grandissima mano. Ma anche Lazzari, Cancellieri e Pinamonti. Questo è merito loro. Ci sta che se uno non gioca sta lì con il 'musino' ma io ho professionisti seri, che lavorano al massimo in settimana ed è giusto dargli la possibilità di far parlare il campo".

Quali sono i margini di miglioramento?

"In questo momento ci sforziamo, teniamo il campo con impegno e mentalità. Ci stiamo comportando bene. Il mio sogno è di continuare così. Ci sta di vincere qualche partita in meno ma per me quello che stiamo facendo è già incredibile".

Le prossime due gare diranno chi siete?

"Sinceramente noi lo sappiamo chi siamo: abbiamo fatto undici vittorie e due pareggi in tredici partite. noi dobbiamo pensare all'Atalanta. In questo momento il mio sogno è la cosa che mi preoccupa di più: giocare con 50/60 mila persone. E' una cosa nuova che sono curioso di affrontare ma che al tempo stesso temo. Per i tifosi è importantissima ma vale tre punti come oggi. Ora testa all'Atalanta e poi penseremo al derby, ma comunque vada il nostro percorso non cambia".