Lazio, Gattuso: "Prossime per dire chi siamo? Veniamo da 11 vittorie e 2 pari, sappiamo chi siamo"
Niccolò Righi
Altra settimana al primo posto in classifica per la Lazio, vincente per 1.2 sul campo del Torino. Al termine del match ha commentato così Gennaro Gattuso: "Sono orgoglioso di venire qua e vedere i tre offensivi fare pressione sistematicamente fino al 95' e giocare sulle seconde palle. C'è solo da fare i complimenti ai ragazzi. Sappiamo di aver sofferto, potevamo averla chiusa prima, ma anche che avremmo potuto pareggiare. Se il Torino avesse fatto il 2-2 sarei venuto qua a dire le stesse cose però. Siamo stati coraggiosi, con voglia di stare in campo, di correre, di giocare con la stessa voglia anche quando non ha la palla: è importante".
Questa partita ha dimostrato le tante soluzioni che ha
"E' un dato di fatto. Gudmundsson e Rovella sono entrati dopo un infortunio e ci hanno dato una grandissima mano. Ma anche Lazzari, Cancellieri e Pinamonti. Questo è merito loro. Ci sta che se uno non gioca sta lì con il 'musino' ma io ho professionisti seri, che lavorano al massimo in settimana ed è giusto dargli la possibilità di far parlare il campo".
Quali sono i margini di miglioramento?
"In questo momento ci sforziamo, teniamo il campo con impegno e mentalità. Ci stiamo comportando bene. Il mio sogno è di continuare così. Ci sta di vincere qualche partita in meno ma per me quello che stiamo facendo è già incredibile".
Le prossime due gare diranno chi siete?
"Sinceramente noi lo sappiamo chi siamo: abbiamo fatto undici vittorie e due pareggi in tredici partite. noi dobbiamo pensare all'Atalanta. In questo momento il mio sogno è la cosa che mi preoccupa di più: giocare con 50/60 mila persone. E' una cosa nuova che sono curioso di affrontare ma che al tempo stesso temo. Per i tifosi è importantissima ma vale tre punti come oggi. Ora testa all'Atalanta e poi penseremo al derby, ma comunque vada il nostro percorso non cambia".