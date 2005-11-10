Lazio, Provstgaard: "Ai danesi piace segnare qui a Torino"
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Pietro Celeste
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28.11.2026 21:00Serie A
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Oliver Provstgaard, centrale di difesa della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sul Torino grazie anche al suo colpo di testa: "Il mister ci carica sempre, non ho sentito quello che ha detto".
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"Difficile perchè ha segnato tanto, ma ci provo. Una cosa la so: che ai danesi piace segnare qui a Torino".
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