Autore del gol che ha sbloccato la sfida vinta dalla Lazio per 1-2 in casa del Torino Oliver Provstgaard è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Stiamo felici di come stiamo andando e della classifica. Se la guardiamo? Per forza ma dobbiamo continuare a lavorare".

Questa Lazio va oltre le assenze.

"E' un grande segnale. La gara di oggi è l'immagine del nostro percorso. Non era facile giocare a Torino, l'anno scorso perdemmo 2-0, hanno giocatori importanti. Un applauso a noi, siamo una grande squadra e non solo negli undici".

Cosa le chiede Gattuso?

"Lui chiede tante cose, ci rompe le scatole tutta la settimana (ride, ndr). Se ne frega del primo posto in classifica, vuole che continuiamo così. E' importante questo atteggiamento perché siamo solo all'inizio e vogliamo continuare a scrivere il nostro libro".