Riecco Lautaro anche in campionato. Gol dell'argentino e Inter avanti col Genoa: 1-0 al 30'
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 21:16Serie A
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28.11.2026 21:16Serie A
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Inter in vantaggio alla mezz'ora contro il Genoa a San Siro. Torna al gol anche in campionato Lautaro Martinez, dopo averlo ritrovato in Champions mercoledì contro lo Stoccarda. Azione partita dal piede di Dimarco che ha servito Barella in ripartenza: appoggio dell'italiano per Diouf e cross basso per l'argentino che di prima intenzione ha battuto Bijlow con un diagonale di sinistra. 1-0 dunque al 30'.
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