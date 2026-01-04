Lazio, Noslin: "Il pari di Udine ha lasciato tanto rimpianto ma ora c'è voglia di vincere"
Prima del match contro il Napoli, l'attaccante della formazione biancoceleste Tijjani Noslin ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Il Napoli è una grande squadra - riportano i colleghi de Lalaziosiamonoi.it - ma la Lazio vuole dare tutto davanti ai suoi tifosi all’apertura del nuovo anno. Riscatto? Ha lasciato tanto rimpianto ma c’è voglia di andare a prendere questa vittoria e questi tre punti".
