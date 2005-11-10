Le partite di oggi: il programma di sabato 28 novembre
Giacomo Iacobellis
Sabato ricco di appuntamenti sui campi europei, con le principali competizioni nazionali protagoniste. In Serie A riflettori puntati su Frosinone-Parma, Torino-Lazio e Inter-Genoa. Si gioca anche in Premier League, Bundesliga, Ligue 1, Liga, senza dimenticare neanche Serie B e Serie C. Di seguito gli incontri da non perdere questo 28 novembre.
Serie A – Italia
15:00 Frosinone-Parma
18:00 Torino-Lazio
20:45 Inter-Genoa
Serie B – Italia
15:00 Ascoli-Entella
15:00 Carrarese-Juve Stabia
15:00 Empoli-Verona
17:15 L.R. Vicenza-Cesena
19:30 Palermo-Benevento
Serie C – Girone A
14:30 Carpi-Lecco
14:30 Novara-Alcione Milano
17:30 Lumezzane-Desenzano
17:30 Ospitaletto-Brescia
17:30 Pergolettese-Giana Erminio
Serie C – Girone B
14:30 Gubbio-Vado
14:30 Guidonia-Campobasso
14:30 Pescara-Pianese
Serie C – Girone C
14:30 Giugliano-Altamura
17:30 Salernitana-Monopoli
17:30 Sorrento-Cosenza
Premier League – Inghilterra
16:00 Leeds-Coventry
16:00 Manchester United-Brentford
18:30 Ipswich-Aston Villa
Bundesliga – Germania
15:30 Amburgo-Bayern Monaco
15:30 Colonia-Elversberg
15:30 Magonza-Union Berlino
15:30 Paderborn-Schalke
18:30 Stoccarda-Eintracht Francoforte
Ligue 1 – Francia
17:15 Angers-Lens
20:45 Le Havre-Strasburgo
20:45 Le Mans-Lilla
20:45 Nizza-Troyes
20:45 Paris Saint-Germain-Lorient
LaLiga – Spagna
14:00 Betis-Rayo Vallecano
16:15 Málaga-Athletic Bilbao
18:30 Elche-Atletico Madrid
21:00 Real Madrid-Alavés
Eredivisie – Olanda
16:30 Excelsior-Telstar
18:45 PSV-Go Ahead Eagles
21:00 Cambuur-Sparta Rotterdam
Liga Portugal – Portogallo
16:30 Arouca-Rio Ave
16:30 Moreirense-Santa Clara
19:00 Académico Viseu-Alverca
21:30 Vitória Guimarães-Estrela