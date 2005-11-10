Lazio, un Olimpico ancora deserto: con Monza e Parma il trend non cambierà

Squadra che vince non si cambia, ma soprattutto non cambia la posizione dei tifosi. Sono stati molto chiari i laziali in queste settimane e in questi mesi, non basteranno alcune vittorie a cambiare la posizione maturata dall'inizio del 2026. La protesta rimane invariata e sarà così anche contro il Monza domenica alle 15. Ad accogliere la Lazio capolista di Gennaro Gattuso ci sarà un Olimpico ancora una volta deserto, con le presenze che faranno fatica a raggiungere quota 10 mila. Un segnale forte che testimonia come la presa di posizione dei tifosi vada oltre i risultati, nonostante sia riconosciuto a Gattuso e al suo gruppo tutto il merito del lavoro svolto fino ad ora. Per questo in tantissimi hanno già prenotato addirittura il treno per Reggio Emilia in vista della trasferta col Sassuolo in infrasettimanale martedì 27 ottobre. In attesa di sapere quelle che saranno le indicazioni per Juventus-Lazio di domenica 18, con i tifosi che ancora non sanno se potranno andare o meno a Torino a dieci giorni dalla partita.

Lazio, la promozione della società non funziona: con Monza e Parma ancora Olimpico deserto

Eppure ci ha provato la Lazio ad attrarre i tifosi all'Olimpico. L'offerta per le due partite con Monza e Parma con prezzi a partire da 40 euro rappresenta uno sconto importante rispetto ai prezzi standard. Questo però non è bastato, sono pochissimi i "pack" sottoscritti dai tifosi per le due partite casalinghe. Chi ci rimette è sicuramente il tifoso laziale, che si sente stretto in una morsa che lo spinge addirittura a rinunciare allo stadio. Ci rimette anche la squadra e Gennaro Gattuso, che nelle scorse settimane ha sottolineato in maniera colorito quando poco apprezzi il calcio senza tifosi. Lo stesso Gattuso che questa sera riceverà il premio Giuseppe Colalucci presso il Circolo Antico Tiro a Volo di Roma.