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Lazio, tra poco la conferenza stampa di Gennaro GattusoLive TMW
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Lorenzo Beccarisi
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Oggi alle 12:00Serie A
autore Lorenzo Beccarisi
27.11.2026 12:00Serie A
Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso presenta in conferenza stampa la sfida di domani in trasferta contro il Torino di Ignazio Abate
© foto di www.imagephotoagency.it
12.00 - Reduce dalla decima vittoria nelle prime dodici giornate, la Lazio si prepara ad affrontare domani il Torino di Ignazio Abate. Tra pochi minuti il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso presenterà la sfida in conferenza dalla sala stampa del centro sportivo di Formello. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.
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