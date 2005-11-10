C'è qualcuno più veloce di Spence? L'inglese, sottoposto a vari confronti, dice di no

Djed Spence ha parlato a Sport Bible sul tema della velocità, suo punto di forza. L'esterno destro è stato sottoposto ad una serie di confronti tra se stesso e altri celebri calciatori attuali per scoprire chi sia il più veloce.

Mbappé, Doué, Walker, Van de Ven, Haaland, Rashford, Gordon, Madueke: nessuno dei giocatori citati è stato ritenuto veloce allo stesso livello. L'unico che lo ha fatto traballare per qualche secondo è stato l'olandese del Tottenham, sebbene alla fine Spence decida di votare per se stesso. E alla domanda: "C'è qualcuno più veloce di te?" "Non so, credo in me stesso. Per me, no..."