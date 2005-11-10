Udinese solitaria all'ultimo posto, Padelli: "Forse ci siamo troppo convinti di essere forti"

Il portiere dell'Udinese, Daniele Padelli, ha parlato ai microfoni di TV12 in occasione della puntata settimanale di Udinese Tonight. Il portiere bianconero ci ha messo la faccia per parlare della situazione complessa che la squadra sta vivendo.

Dopo la sconfitta incassata a Venezia, infatti, i friulani sono scivolati all'ultimo post in classifica in solitaria. Un momento tutt'altro che idilliaco quello che stanno vivendo i bianconeri e che Daniele ammette di non aver mai vissuto in precedenza: "No, non mi era capitata una situazione simile...Forse ad Avellino ma era una cosa diversa, più delicata e complessa. Non è facile dare una risposta, perché quando poi ti rendi conto che la squadra ha dei valori importanti ma non riesci a trasmetterli, portarli in campo, farli uscire bisogna cambiare qualcosa. Una squadra è fatta da undici giocatori in campo, tutti con delle storie diverse...È una situazione composta da tante piccole parti ed è per questo che non riesco a darmi una spiegazione. Forse ci siamo troppo convinti di essere forti".

"In questa situazione ci sono tante piccole cose insieme che poi diventano una cosa grossa, che diventa pericolosa. Dobbiamo uscire da questa situazione ma secondo me basta poco. Anche solo un risultato che può darti una spinta...Come quando accendi un fuoco, prima c'è una piccola scintilla poi la fiamma arriva. Noi dobbiamo trovare quella scintilla".

Sull'arrivo di Zanetti al posto di Runjaic

"Il mister è diverso, il lavoro è diverso, stiamo cercando delle certezze con cui creare una base solida sulla quale costruire la prestazione. E la base solida è non prendere gol. Tutta la squadra deve lavorare in sintonia, ci sono tanti movimenti su cui dobbiamo lavorare e lavorare...Una volta che crei sintonia su qui movimenti poi è anche più facile evitare i gol".

Sul modulo

"Il modulo conta poco e niente perché sono numeri messi li, è il movimento che dai a quel modulo. Puoi anche giocare a dieci dietro, ma se ti muovi male prendi comunque gol. Noi dobbiamo tirare fuori qualcosa".

Sul clima che si respira

"In spogliatoio non c'è una bella aria perché sappiamo bene dove ci siamo andati ad infilare, ma io vedo comunque tanti ragazzi che soffrono per la situazione e ce la mettono tutta. Ed è giusto soffrirne, perché altrimenti non saremmo dei professionisti seri. Dobbiamo toglierci dal fango da soli e l'unico modo per farlo è lavorare sul rettangolo verde".

Sul faccia a faccia con i tifosi a Venezia

"Ai tifosi presenti a Venezia ho detto questo, dobbiamo essere uomini e guardare la realtà in faccia. Dobbiamo ritrovare quella mentalità e quella voglia di stupire...Ai tifosi poi ho detto che probabilmente in altre piazze la situazione sarebbe ben più complessa, dovremmo essere noi ad applaudire ai tifosi".