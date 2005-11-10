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Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 novembre

Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 01:00Serie A
05.11.2026 01:00Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

ROMA, TRIS DI RINFORZI PER GASP. BIG D'EUROPA SULLE TRACCE DI GATTUSO. JUVE E ROMA SULLE TRACCE DI WIAFE E DEGLI EMISSARI BIANCONERI ERANO AL MAPEI A VISIONARE BAKOLA

Come l'anno scorso, Gian Piero Gasperini ha un tormentone per il gennaio successivo. Un anno fa era l'attaccante, riuscendo a trovare poi in Donyell Malen il centravanti perfetto, capace di spostare gli equilibri come pochi altri hanno fatto all'arrivo in Serie A, ma anche dopo. La speranza è quella di prendere almeno un giocatore simile. Al netto delle discrete prestazioni di Rodrigo Mora, protagonista anche all'Old Trafford - almeno finché non è finita la benzina - servirà un esterno sinistro con il piede invertito, anche per dare cambi e brillantezza alla fase offensiva. I nomi in estate sono stati diversi, mentre per gennaio potrebbero anche esserci qualche possibilità in prestito e non per forza con un titolo definitivo. Questo anche per dare sollievo alle casse, ma la scelta dovrà essere - almeno sulla carta - di ottimo livello. Poi l'idea di Gasperini è quella di avere altri due giocatori che possano essere delle buone riserve. Un quinto di centrocampo per dare ricambio ai titolari, magari a sinistra dove Wesley e Rensch sono adattati - pur facendo bene - più un mediano che possa dare un'altra alternativa ai titolari. La coperta è attualmente corta anche per gli infortuni, ma con i tanti impegni e la speranza di avere arrivare in fondo alle competizioni c'è l'idea di non lasciare nulla al caso.

Gennaro Gattuso è attualmente il nono allenatore più pagato della Serie A e percepisce 1,2 milioni di euro a stagione. Il suo contratto scadrà nel 2027, con un'opzione legata al 12° posto che farebbe allungare l'accordo fino al 2028. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, alcune big d'Europa hanno già cominciato ad allacciare i primi contatti con gli intermediari che lo hanno portato alla Lazio. I biancocelesti dal canto loro non hanno fatto presente al tecnico nient'altro che fiducia. Certo, oggi non potrebbe essere altrimenti, ma è altrettanto vero che la Lazio lo ha scelto quando, dopo la batosta con la Nazionale, non in molti lo avrebbero fatto. Ora il presidente sa che deve blindarlo, resta solo da capire se avrà l'intenzione di procedere con le trattative per un adeguamento o meno, la scelta è sua e le conseguenze che ne deriveranno saranno una responsabilità che dovrà assumersi.

Cinque presenze nelle ultime cinque partite, Samuel Wiafe rischia di diventare un oggetto di mercato. Perché nelle ultime settimane sia la Juventus che la Roma stanno seguendo con particolare intenzione il centrocampista del Genoa. Esordio con la Fiorentina, dal primo minuto con la Roma, ha raccolto altre due partenze fra i titolari. Insomma, la sensazione è di trovarsi di fronte a un giocatore in grande crescita, dopo che nella scorsa stagione faceva il titolare in Primavera 2 con il Modena, rientrato in un affare allargato da 2,5 milioni di euro più Odero e Consiglio in direzione Emilia. Diciotto anni appena compiuti, il futuro di Wiafe verrà deciso nei prossimi mesi. Anche perché non c'è una possibile valutazione, consdierati anche i recenti casi, fra Ekhator ad Ahanor, con cui i rossoblù sono riusciti a mettere a segno plusvalenze importanti con Juventus e Atalanta. Nelle scorse settimane ha ricevuto anche la convocazione in Under 19, con la 21 di Silvio Baldini che ci farà più di un pensierino.

Darryl Bakola è uno dei giovani emergenti più interessanti della Serie A. Coinvolto - come tutti - nelle ultime settimane horror del Sassuolo, queste non cancellano le ottime prestazioni e le grandi caratteristiche fisiche e tecniche mostrare nei primi mesi della sua esperienza in neroverde. Così a Reggio Emilia, per Sassuolo-Fiorentina, era presente un emissario del club bianconero per studiarne i progressi, anche se lo stesso Giovanni Carnevali lo conosce bene. Lo ha pescato lui dall'Olympique Marsiglia, pagandolo non poco nonostante avesse compiuto da poco diciotto anni: 10 milioni di euro lo scorso due febbraio. La pagella per TMW è stata positiva, visto che è stato uno dei pochi a salvarsi con un sei al netto di qualche imprecisione di troppo. "Impatto discreto sul match: provvidenziale la sua chiusura a corpo morto sulla linea a negare il gol a Beto. In mezzo al campo, però, non è sempre preciso". Nelle settimane scorse si è parlato di un valore fra i 25 e i 30 milioni. Ovviamente il fatto che sia un teenager, con un ingaggio molto abbordabile per un club come la Juventus, può essere una buona scelta per i bianconeri, alla ricerca di un'alternativa in mezzo al campo. Da capire se i buoni rapporti fra le parti - basti pensare all'affare Adzic - potranno favorire ulteriormente la buona riuscita dell'affare, in caso la Juve decidesse di affondare.

ZUBIMENDI GIOCA POCO ALL'ARSENAL, CI PENSA IL REAL MADRID. NEL FUTURO DEL BABY TALENTO JJ GABRIEL C'E' IL REAL MADRID, BARCELLONA SUPERATO. IL LIONE ACCATTA LE DIMISSIONI DI FONSECA: DALLO SPORTING 5 MILIONI. IL MONACO CERCA LIQUIDITA' E BALOGUN PUO' SALUTARE A GENNAIO

Il calciomercato invernale è una partita a scacchi dove la pazienza conta più della fretta, lo sa bene il Real Madrid, che per la sessione di riparazione di gennaio ha già tracciato una linea strategica chiara, nessun acquisto impulsivo, rosa confermata e focus sul finale di stagione. Eppure, nel calcio le certezze sono fatte per essere messe alla prova, e il nome di Martín Zubimendi, improvvisamente tornato a orbitare nei radar della Casa Blanca, rappresenta il classico imprevisto capace di far vacillare anche i piani più rigidi. Il centrocampista della nazionale spagnola sta vivendo una fase di profonda riflessione a Londra, arrivato all'Arsenal con lo status di fulcro del centrocampo, le dinamiche interne e le rotazioni tecniche ne stanno limitando l'impiego, aprendo una crepa che a gennaio potrebbe trasformarsi in una clamorosa separazione. Davanti a uno scenario del genere, i grandi club europei si sono mossi nell'ombra, il Real Madrid osserva da una posizione di vigile attesa. Florentino Pérez non ha fretta e non ha ancora avviato alcuna trattativa formale, ma la storia recente del club insegna che le grandi opportunità di mercato si gestiscono così, monitorando ogni minima variazione delle condizioni prima di affondare il colpo.

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto, il giovane talento del Manchester United JJ Gabriel sarebbe ormai ad un passo dal formalizzare il suo passaggio al Real Madrid. Dopo aver presentato una richiesta formale di cessione ai Red Devils, il prodigio inglese classe 2010 si trova attualmente a Madrid per allenarsi, in attesa che vengano definiti gli ultimi dettagli prima del suo approdo ufficiale tra le fila dei Blancos.

Era nell'aria, ora è ufficiale: Paulo Fonseca ha informato la dirigenza del Lione della propria volontà di rassegnare le dimissioni per accettare l'offerta dello Sporting Portugal, club a cui è particolarmente legato e pronto a versare una penale da 5 milioni di euro per liberarlo. Preso atto della decisione del tecnico portoghese — accolta con profondo rammarico e disappunto per via della tempistica a stagione in corso —, il club francese ha ritenuto inopportuno proseguire un rapporto privo delle necessarie garanzie di totale impegno, avviando immediatamente la ricerca del nuovo allenatore. Nel frattempo, la guida tecnica della prima squadra è stata affidata ad interim a Jorge Maciel, che rimarrà in panchina fino alla prossima sosta per le nazionali. Il traghettatore dirigerà il gruppo già a partire dalla sfida di Europa League contro la Real Sociedad, per poi guidare i compagni nel successivo impegno di campionato sul campo del Brest, mentre la dirigenza lavora a un profilo di continuità in grado di portare avanti i principi e l'ambizioso progetto sportivo sviluppato negli ultimi mesi.

Il Monaco si prepara a un mercato invernale movimentato. Il club del Principato, alle prese con la necessità di riequilibrare i conti, punta soprattutto a una cessione nel reparto offensivo e il nome destinato a lasciare la squadra resta quello di Folarin Balogun. L’attaccante statunitense, arrivato dall’Arsenal per una cifra importante e sotto contratto fino al 2028, non dovrebbe essere trattenuto anche a gennaio. Dopo un avvio di stagione complicato, Balogun sta ritrovando spazio e fiducia: domenica ha segnato il suo primo gol stagionale nella sconfitta contro il Paris FC, ma il suo futuro resta lontano dal Principato. Già in estate il giocatore era stato vicino al trasferimento all’Everton per circa 45 milioni di euro più bonus, prima che l’affare saltasse; il Monaco spera ora di concretizzare una cessione per alleggerire il bilancio e avere maggiore margine sul mercato.

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