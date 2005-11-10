Calafiori e i tanti giovani aggregati da Mancini all'Italia: "Stanno dimostrando di poterci stare"

Nel giorno di vigilia della sfida tra l'Italia e la Francia, in programma domani sera a San Siro e valida per la quinta giornata di Nations League, ai microfoni di Sport Mediaset è intervenuto il difensore azzurro Riccardo Calafiori: "Specialmente quando giochi contro squadre così preparate e contro giocatori così forti, all'inizio di un ciclo dove c'è ancora tanto da imparare, non è facile. La partita in Francia però per me è stata positiva e domani mi piacerebbe vedere un approccio mentale ancora migliore".

Come ha visto i tanti ragazzi giovanissimi aggregati al raduno?

"Li ho visti contenti di essere qui e che possono starci tranquillamente in questo gruppo. Ben venga se ci daranno una mano per queste partite".

Il suo ruolo è sempre il solito.

"Sì ma mi sento comodo in diversi ruoli. Il terzino però è il più adatto quello che mi permette di aiutare di più la squadra".

San Siro sarà sold out: questo nuovo corso targato Mancini ha fatto riavvicinare i tifosi alla Nazionale?

"Non credo bastino due partite fatte meglio per riportare l'entusiasmo ma mi godo l'avere dalla nostra un San Siro pieno. E' sempre una grande emozione giocare in quello stadio".