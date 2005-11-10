Zortea sulle convocazioni di Mancini: "Bernardeschi si sta esprimendo alla grande, la meritava"
Niccolò Righi
Nella lunga intervista concessa ai microfoni di Canale 88, il difensore del Bologna Nadir Zortea ha parlato anche della Nazionale italiana e del suo obiettivo un giorno di vestire la maglia azzurra. Queste le sue parole: "Sì, ci penso. Non è un'ossessione, ma mi concentro sulle cose che possono portarmi a raggiungere quell'obiettivo. Voglio fare bene con il Bologna, perché sarà questo eventualmente a darmi la possibilità di vestire la maglia azzurra".
Cambiaghi è arrivato in Nazionale. Secondo te anche Bernardeschi meritava la convocazione?
"Secondo me sì. È un giocatore importante per noi, un leader che sta portando gol e numeri, con grande presenza e personalità. Credo sia un giocatore da Nazionale, così come ce ne sono tanti altri. Al momento, però, la scelta è quella di dare spazio ai giovani. Berna ha qualche anno in più, ma penso che si stia esprimendo veramente alla grande".