Zortea sulle convocazioni di Mancini: "Bernardeschi si sta esprimendo alla grande, la meritava"

Nella lunga intervista concessa ai microfoni di Canale 88, il difensore del Bologna Nadir Zortea ha parlato anche della Nazionale italiana e del suo obiettivo un giorno di vestire la maglia azzurra. Queste le sue parole: "Sì, ci penso. Non è un'ossessione, ma mi concentro sulle cose che possono portarmi a raggiungere quell'obiettivo. Voglio fare bene con il Bologna, perché sarà questo eventualmente a darmi la possibilità di vestire la maglia azzurra".

Cambiaghi è arrivato in Nazionale. Secondo te anche Bernardeschi meritava la convocazione?

"Secondo me sì. È un giocatore importante per noi, un leader che sta portando gol e numeri, con grande presenza e personalità. Credo sia un giocatore da Nazionale, così come ce ne sono tanti altri. Al momento, però, la scelta è quella di dare spazio ai giovani. Berna ha qualche anno in più, ma penso che si stia esprimendo veramente alla grande".

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