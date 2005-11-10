Viviano: "De Gea ha tolto punti più che portarli. Fiorentina, vai su Falcone o Meret"

L'ex portiere Emiliano Viviano è stato intervistato da Radio FirenzeViola nel suo consueto appuntamento settimanale del mercoledì con l'emittente dedicata alla Fiorentina: "Diciamo che domenica contro la Juventus ci sono stati due errori casuali. Uno di Viery e l’altro del portiere, ma secondo me la fase difensiva è stata fatta meglio rispetto ad altre partite".

"De Gea ha tolto più di quanto ha dato"

Addentrandosi nell'argomento De Gea, Viviano prende una posizione netta nel giudicare le difficoltà dell'esperto spagnolo ex Manchester United: "De Gea è uscito a vuoto, ma il problema vero è che è rimasto nella terra di nessuno. Giustamente quando parliamo di lui tendiamo a giustificarlo per mille ragioni, però obiettivamente nell’ultimo anno e mezzo ha più tolto che portato punti". Al che gli viene chiesto come si comporterebbe, fosse in società: "Gennaio o giugno cambia poco, è logico che la società si guardi intorno. De Gea è anche grande di età, oltre a percepire lo stipendio più oneroso della rosa. Aspetterei giugno per trovare una soluzione, detto questo farlo fuori per mettere Christensen può essere funzionale per calmare le acque".

Il consiglio su Falcone. Più di Meret e Beltran

Viviano si spinge anche oltre, dando un consiglio di mercato: "Prendere Falcone sarebbe ottimo, perché non è più un ragazzino e può voler alzare il livello. Secondo me verrebbe anche sapendo di doversi giocare il posto con Martinelli. Altrimenti se Meret partisse dal Napoli lo prenderei subito. Falcone comunque è l'esatto opposto di Christensen, che è una pallottola impazzita e può essere forte o penoso. Beltran del River? Mi piace ma si va su un mondo diverso. E anche se è a scadenza, non te lo regalano".