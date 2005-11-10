Belgio, Moreira: "Sento la fiducia di Van Bommel. Ma con Italia e Francia non ho giocato bene"

Nella sua intervista rilasciata a Het Laatste Nieuws, l'esterno del Milan, Diego Moreira, ha parlato anche degli apprezzamenti che sta ricevendo da parte del commissario tecnico del Belgio Mark Van Bommel: "Mi dà molta fiducia e credo che mi veda in modo diverso rispetto a Rudi Garcia. Con onestà però dico che non ho giocato molto bene contro Italia e Francia. Questa è la mia opinione personale. Ho rivisto le partite, dovevo essere più incisivo, fare scelte migliori, gestire meglio certi sforzi. E l'intesa con gli altri deve ancora crescere".

Parole poi anche sul suo esordio al Mondiale contro il Senegal: "È stata una partita incredibile, con tante emozioni. Davvero fantastica. Ho dimostrato di cosa ero capace e il mio ingresso in campo è stato positivo. Il fatto di non aver più giocato dopo mi ha deluso, sapevo di poter dare di più. Non ho chiesto spiegazioni a Garcia all'epoca, era l'allenatore e prendeva le sue decisioni".