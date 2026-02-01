Baroni all'ultima spiaggia, La Stampa: "Mezzogiorno di fuoco col Lecce"

Dopo la figuraccia contro il Como al Sinigaglia, nel lunch match di oggi contro il Lecce il Torino non può più sbagliare una mossa in campionato. "Baroni all'ultima spiaggia", titola nella sezione interna e dedicata allo sport La Stampa questa mattina. Il tecnico granata deve redimersi e trovare delle soluzioni ai numeri fortemente negativi della sua squadra, con 40 gol incassati in 22 partite di Serie A. E perché nessun allenatore granata aveva mai perso 11 delle prime 22 gare del campionato.

Urbano Cairo, il presidente del club granata, si aspetta una scossa e un risultato positivo dunque nel match infuocato disposto in casa contro il Lecce, alla ricerca disperata di punti e a soli cinque passi dal Toro. Con possibilità di accorcio che peggiorerebbe drasticamente la posizione di Baroni e dei suoi ragazzi in classifica.