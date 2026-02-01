Napoli, è fatta per Alisson Santos: scambio di documenti in corso con lo Sporting

Il Napoli accelera per consegnare ad Antonio Conte un nuovo rinforzo offensivo. La trattativa con lo Sporting CP per Alisson Santos è entrata nella fase decisiva dopo l’intesa verbale raggiunta nei giorni scorsi: le parti stanno procedendo con lo scambio dei documenti, passaggio che anticipa la firma definitiva. Quindi è fatta: Alisson Santos sarà presto del Napoli.

Il club azzurro ha individuato nel brasiliano classe 2002 il profilo giusto per completare la rosa, anche alla luce delle recenti uscite. L’operazione è impostata su un prestito oneroso da 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto, per un investimento complessivo che può arrivare intorno ai 20 milioni. Una scelta su cui la dirigenza ha spinto con convinzione, ritenendo il giocatore pronto a incidere fin da subito. A riferirlo è Sky Sport.

A rafforzare la valutazione positiva c’è quanto mostrato in Europa: pochi giorni fa Alisson Santos ha firmato il gol decisivo in Champions League che ha garantito allo Sporting l’accesso tra le prime otto, confermando la capacità di essere determinante anche a gara in corso.