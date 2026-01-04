Leggero affaticamento ai flessori per Diouf: guarderà Inter-Bologna dalla tribuna
L'Inter contro il Bologna dovrà fare a meno di Andy Diouf. Il centrocampista non sarà a disposizione di Cristian Chivu a causa di un leggero affaticamento ai flessori, che ha indotto lo staff medico nerazzurro a non rischiare l'ex Lens visti i tanti impegni in programma. Panchina invece per Francesco Acerbi, che ha recuperato e potrà dare man forte alla squadra a gara in corso.
