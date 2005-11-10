L'ex Legrottaglie consiglia Spalletti: "Cambierei sistema di gioco per questo Kolo Muani"

La Juventus dovrebbe ripartire da una nuova soluzione tattica per valorizzare al meglio Randal Kolo Muani. A suggerirla è Nicolò Legrottaglie, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, secondo cui l'impiego dell'attaccante francese sulla fascia, con Nick Woltemade al centro dell'attacco, potrebbe rappresentare una formula vincente. L'ex difensore bianconero ha apprezzato quanto mostrato dai due giocatori a Firenze, soprattutto per la capacità di Kolo Muani di sfruttare gli spazi e mettere in difficoltà gli avversari grazie alla propria velocità. "Kolo Muani defilato sulla fascia e Woltemade al centro può essere la formula vincente", ha spiegato.

L'analisi di Legrottaglie su Kolo Muani

Secondo Legrottaglie, il francese è stato spesso penalizzato dalle caratteristiche del gioco bianconero e dagli spazi ridotti concessi dalle difese avversarie. "Ha sempre giocato contro difese con blocchi bassi, con pochissimo spazio tra lui e la porta, servito sempre addosso", ha osservato, sottolineando come le caratteristiche di Conceição e Yildiz, maggiormente portati a puntare l'uomo e cercare la conclusione personale, abbiano finito per limitarne le possibilità. Kolo Muani, invece, rende al meglio quando può partire da lontano, prendere velocità e attaccare la profondità. "Quando vede spazio, prende la gamba, la distende. Soprattutto nei 30, nei 40 metri viene fuori la migliore caratteristica di questo atleta", ha aggiunto.

La proposta a mister Spalletti

Da qui la proposta a Luciano Spalletti: non limitarsi a riproporre l'attuale soluzione, ma valutare un cambio di modulo. "Io andrei proprio a cambiare sistema per lui", ha dichiarato Legrottaglie, indicando nel 4-2-3-1 una possibile alternativa. Kolo Muani verrebbe schierato largo sulla fascia, mentre uno tra Yildiz e Conceição potrebbe avanzare sulla trequarti, alle spalle di Woltemade. "Lo metterei sotto la punta e quindi proverei anche questa soluzione", ha concluso.