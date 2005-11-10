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Salernitana, auto in fiamme: il club condanna il gesto. Arriva la solidarietà della Lega Pro

Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 21:12Serie C
13.11.2026 21:12Serie C
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Dopo il rogo dell’auto in uso a un calciatore, la società parla di gravi episodi degli ultimi giorni. La Lega Pro esprime solidarietà: indagini in corso
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di TuttoSalernitana.com

La Salernitana prende posizione dopo il grave episodio avvenuto nella notte a Salerno, dove un'automobile in uso a un calciatore granata è stata avvolta dalle fiamme. In merito, nelle ultime ore, sono arrivate le reazioni ufficiali del club e della Lega Pro, che hanno condannato quanto accaduto esprimendo solidarietà ai diretti interessati.

IL COMUNICATO DELLA SALERNITANA: "GRAVI EPISODI DEGLI ULTIMI GIORNI"

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la società campana ha voluto manifestare la propria vicinanza ai tesserati, facendo riferimento non soltanto all'episodio della scorsa notte, ma anche a una serie di fatti verificatisi negli ultimi giorni:

"L'U.S. Salernitana 1919, in tutte le sue componenti, si stringe con fermezza attorno ai propri tesserati a seguito dei gravi episodi degli ultimi giorni, culminati la scorsa notte nel vile danneggiamento dell'autovettura di uno di loro», si legge nella comunicazione. Il club ha poi ribadito la propria fiducia nel lavoro delle autorità competenti, auspicando che possano individuare al più presto i responsabili. La condanna è netta: «Questi gesti inqualificabili sono totalmente estranei alla storia e alla passione che la città di Salerno ha sempre dimostrato".

La società ha inoltre rivolto un appello a tutto l'ambiente affinché prenda una posizione pubblica e inequivocabile contro ogni forma di violenza: "Tra chi vive lo sport con passione e chi sceglie l'intimidazione non può esistere alcuna zona grigia".

LA LEGA PRO: "VICINANZA E SOLIDARIETÀ AI TESSERATI"

Non si è fatta attendere neppure la presa di posizione della Lega Pro. Attraverso un comunicato diffuso nella giornata odierna, la terza serie ha espresso la propria vicinanza alla società campana e ai suoi tesserati, condannando fermamente ogni forma di violenza:

"La Lega Pro, riponendo la totale fiducia nelle attività di indagine in corso da parte delle autorità competenti, esprime con forza la propria vicinanza e solidarietà alla Salernitana ed ai tesserati della stessa, condannando nel contempo con fermezza ogni forma di violenza".

LE INDAGINI SULL'INCENDIO E IL MOMENTO DELICATO DEI GRANATA

Per quanto riguarda la ricostruzione dell'accaduto, l'episodio si è verificato nella zona del Parco Arbostella, in viale Verdi, dove una BMW in uso a un calciatore della Salernitana è stata avvolta dalle fiamme durante la notte. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare l'incendio e gli agenti della Questura per avviare gli accertamenti. Gli investigatori stanno passando al vaglio anche le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, nella speranza di individuare elementi utili a ricostruire la dinamica. Al momento, però, non ci sono certezze sulla natura del rogo: resta da stabilire se si sia trattato di un gesto doloso oppure di un episodio accidentale. Non sono stati comunicati neppure i nomi di eventuali responsabili.
Secondo quanto riportato da Salernitana News, inoltre, quello della scorsa notte non sarebbe il primo episodio intimidatorio che coinvolge tesserati granata nelle ultime due settimane. La ricostruzione locale parla di precedenti fatti ai danni di altri calciatori, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli sulle singole circostanze. Un quadro che trova un riscontro nelle parole utilizzate dalla stessa società nel proprio comunicato, nel quale si fa riferimento ai "gravi episodi degli ultimi giorni".

Il tutto si inserisce in una fase particolarmente complicata sul piano sportivo e ambientale. Nei giorni scorsi il direttore sportivo Daniele Faggiano aveva già richiamato l'attenzione sulla necessità di proteggere la serenità dei calciatori, chiedendo che eventuali contestazioni fossero indirizzate principalmente nei suoi confronti. "Durante le trasmissioni si parla della vita privata dei calciatori e non è una cosa corretta", aveva dichiarato il dirigente.

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