Ufficiale Flekken va ko, il Bayer Leverkusen corre ai ripari tra i pali: arriva Omlin dal Gladbach

Momento complicato per il Borussia Moenchengladbach, che dopo il pesante ko interno per 0-3 registra un’altra uscita sul mercato. Il club tedesco ha infatti definito la cessione temporanea di Jonas Omlin al Bayer Leverkusen fino al termine della stagione, senza inserire alcun diritto di riscatto nell’accordo.

Dopo gli addii già ufficializzati di Fraulo e Cvancara, anche il portiere svizzero lascia dunque il Basso Reno, con un’operazione che permette al Gladbach di alleggerire nell’immediato il monte ingaggi: Omlin percepisce circa 3,2 milioni di euro a stagione. Il trasferimento rappresenta la risposta del Bayer all’infortunio del titolare Mark Flekken, che resterà fuori a lungo.

"Jonas Omlin è un portiere con esperienza internazionale che ha dimostrato più volte la sua qualità in Svizzera, Francia e Bundesliga", ha dichiarato Simon Rolfes, amministratore delegato sportivo del Bayer 04. "Con lui, Blaswich e Lomb siamo pronti ad affrontare le prossime settimane".

Arrivato al Gladbach nel 2023 dal Montpellier, il 32enne ha collezionato 36 presenze ufficiali con i Fohlen. Ora vestirà la maglia numero 18 al Leverkusen e guarda avanti con entusiasmo: "Sono felice che un club come il Bayer 04 Leverkusen abbia creduto in me. È una squadra da Champions League con grandi ambizioni e voglio dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi fissati".