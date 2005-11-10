Udinese, Nani: "Rinnovo per Lovric? Le porte sono aperte. Ekkelenkamp ricorda Bruno Fernandes"
Daniel Uccellieri
Nel corso della lunga intervista concessa al Messaggero Veneto, Gianluca Nani, dirigente dell'Udinese, ha parlato anche del futuro di Lovric e della stagione di Ekkelenkamp:
C'è la possibilità che Lovric rientri nei piani con un rinnovo?
"Non abbiamo mai chiuso la porta a nessuno, tanto meno a un ragazzo che è stato con noi tanti anni e si è sempre comportato bene. Tra l'altro, nell'ultima partita in nazionale è stato il migliore in campo, facendo molto bene".
Ekkelenkamp sta emergendo, dove può arrivare?
"Sta dimostrando di essere un grande giocatore e i grandi giocatori, quando prendono continuità, non hanno limiti di crescita. Mi viene in mente il Fernandes arrivato in punta di piedi e poi finito al Manchester United".
C'è stata pure la tegola dell'aritmia benigna di Piotrowski. Preoccupa?
"Assolutamente no e lo rivedremo in campo prima del previsto".