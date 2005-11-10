Lutto nel mondo del giornalismo. Morto all'età di 92 anni Ennio Vitanza, storica voce Rai
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Lorenzo Di Benedetto
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autore Lorenzo Di Benedetto
05.10.2026 21:45Serie A
Si è spento oggi, a 92 anni, lo storico telecronista della Rai. Aveva seguito Mondiali ed Europei dal 1974 al 1990, raccontando calcio e non solo.
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Lutto nel mondo del giornalismo italiano. È morto oggi, all'età di 92 anni, Ennio Vitanza, storico telecronista Rai. Storica voce e volto per Domenica Sprint, La Domenica Sportiva e 90º Minuto, nella sua lunga carriera aveva seguito tutti i Mondiali dal 1974 al 1990, oltre che gli Europei dal 1980 al 1988.
Iniziò a lavorare in Rai negli anni '70 come inviato in Lombardia per le gare di Milan, Inter e Atalanta e oltre a questo realizzò tante interviste iconiche, come quelle a Rivera, Maradona e Pelè. Nella sua carriera di giornalista sportivo c'è stato anche altro oltre al calcio, visto che ha fatto spesso riferimento a quanto gli fossero rimaste dentro le Olimpiadi del 1980, quelle nelle quali Pietro Mennea vinse l'oro nel 200 metri.
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