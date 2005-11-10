Il nuovo centro sportivo del Napoli a Qualiano prende forma dopo un percorso avviato circa tre anni fa e potrebbe rappresentare un investimento importante per il territorio. A fare il punto sull'iniziativa è stato Salvatore Onofaro, assessore allo Sport del Comune di Qualiano, intervenuto ai microfoni di Radio Marte. Nel corso dell'intervista ha ricostruito i contatti con Aurelio De Laurentiis, illustrato le caratteristiche dell'area individuata per ospitare il progetto e chiarito quali saranno i prossimi passaggi amministrativi. Tra le prospettive indicate ci sono la realizzazione dei primi campi di allenamento, il successivo sviluppo delle strutture per il settore giovanile e la foresteria.

Onofaro ha innanzitutto ripercorso la nascita del rapporto con il presidente azzurro e il lavoro svolto dall'amministrazione comunale per rendere possibile l'operazione. L'assessore ha inoltre chiarito che non ci sono conferme ufficiali sulle cifre dell'acquisto dei terreni, sottolineando però le caratteristiche favorevoli dell'area individuata.

"Con De Laurentiis i rapporti sono nati circa tre anni fa, poi per una serie di motivi c’è stato un allontanamento. Da tempo abbiamo ricevuto le prime visite degli agronomi: ci abbiamo sempre creduto. Siamo orgogliosi e pronti a dare un contributo in termini di fattività e velocità delle procedure. Siamo onorati di questa scelta e la onoreremo col lavoro. Il Napoli ha sborsato 2 milioni per l’acquisto dei terreni? C’è riserbo sulle cifre, tocca ai contraenti parlarne. Ho sentito di prezzi al metro e più o meno sono quelli, ma ciò che conta è che già da stamattina stiamo lavorando per dare grande disponibilità. Di certo nella zona dove sorgerà il centro sportivo le strade e le fogne sono già state rifatte, c’è la giusta profondità della falda acquifera per irrigare i campi, che non sono sottoposti a vincoli particolari. Tra l’altro, siamo tutti tifosissimi, a Qualiano e dintorni".

Centro sportivo Napoli a Qualiano: dove sorgerà

L'assessore ha poi precisato la posizione dell'area destinata al progetto, distinguendola dalle strutture sportive comunali già presenti a Qualiano. Il terreno individuato si trova nella zona di Pozzo Nuovo, lungo via Ripuaria, e comprende inizialmente 13 ettari, ai quali potrebbero aggiungersene altri cinque.

"La zona individuata è quella di Pozzo Nuovo, che risponde ai requisiti richiesti da De Laurentiis. L’area individuata è di 13 ettari, ma altri 5, che erano gravati da qualche ipoteca, si aggiungeranno in seguito: parliamo quindi di 18 ettari complessivi. Il riferimento è Via Ripuaria: non è accanto al centro sportivo Santo Stefano, come qualcuno diceva erroneamente. Il Santo Stefano, con i campi da tennis realizzati e lo stadio, è di proprietà comunale e resterà a disposizione del Comune e dei cittadini. Con la ZES la zona opzionata dal Napoli potrà diventare un centro sportivo importante. Tocca al club attivarla, dal nostro punto di vista la ZES è a favore della creazione di occupazione. Con questa operazione potremo godere di tanti vantaggi in termini di strutture, anche per le vicine Villaricca e Marano".

I tempi dei lavori e il progetto per il settore giovanile

Sul fronte delle tempistiche, l'obiettivo del Napoli sarebbe quello di trasferire a Qualiano una parte delle proprie attività nel più breve tempo possibile. La prima fase dovrebbe prevedere la realizzazione di due o tre campi di allenamento, mentre successivamente il progetto si allargherebbe alla Youth League e al settore giovanile. Prevista anche una foresteria per ospitare i calciatori durante le attività e gli allenamenti pomeridiani.

"Credo fermamente che il Napoli voglia stabilirsi qui il prima possibile, con almeno due o tre campi per allenarsi come a Castel Volturno. Già ad agosto, certo. Poi, nel corso dell’anno successivo, si passerebbe al progetto relativo a Youth League e Settore Giovanile. La Foresteria è programmata per dare ristoro ai calciatori anche per gli allenamenti pomeridiani. Sarà il presidente ad illustrare il progetto e mi auguro che lo faccia venendo qui a Qualiano".

La procedura ZES e l'iter autorizzativo

Un passaggio decisivo per la realizzazione del centro sportivo sarà l'iter burocratico. Il progetto potrebbe beneficiare della Zona economica speciale (ZES), uno strumento pensato per favorire gli investimenti e accelerare le procedure amministrative. Il Comune di Qualiano parteciperà alle conferenze di servizio, mettendo a disposizione il proprio supporto per agevolare il percorso autorizzativo. Onofaro ha indicato in 45-60 giorni i tempi previsti per la partecipazione dell'amministrazione comunale alle conferenze e ha espresso l'auspicio che i lavori possano iniziare a febbraio.

"La ZES, zona economica speciale è attivata dallo Stato, a partire proprio dalla Campania, per velocizzare questi procedimenti. Noi, come Comune, parteciperemo alle conferenze di servizio, ovviamente mostrando tutti i nostri pareri favorevoli, nelle volte in cui verremo convocati. Il presidente, che è intelligentissimo, avrà valutato che sul nostro territorio esistevano tutte queste possibilità. Abbiamo già attivato procedure ZES sul nostro territorio, ci siamo mossi anche stamattina. Il Comune partecipa alle conferenze nell’arco temporale di 45-60 giorni. Sono sicuro che in tempi brevi attiveranno tutta la piattaforma che serve per inserire il progetto nelle zone economiche temporali. Al Comune saranno dovuti i corrispettivi per la realizzazione delle opere, gli oneri di costruzione e urbanizzazione, che miglioreranno ulteriormente tutta l’area. Mi auguro che da febbraio possano iniziare i lavori".