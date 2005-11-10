Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista del Parma, ha parlato a Sky Sport dell’infortunio che gli è capitato a inizio stagione e del percorso necessario per superarlo: "Ho avuto una pubalgia molto fastidiosa, motivo per cui è stata necessaria un’operazione. Andava fatta e sono contento che adesso sto benissimo e posso dare una mano alla squadra”.

Il bilancio di Nicolussi Caviglia sul Parma

Nicolussi ha poi analizzato il momento della squadra ducale, reduce dalla sconfitta contro il Bologna dopo due risultati positivi: "Troviamo un Parma che viene da un periodo positivo. Nonostante la sconfitta, contro il Bologna abbiamo fatto una partita solida e di carattere, seppur con un uomo in meno. Prima avevamo vinto a Bergamo e pareggiato contro l’Udinese. Quindi direi che il periodo tutto sommato è buono, abbiamo avuto anche modo di allenarci e mettere minuti nelle gambe durante questa sosta, quindi stiamo bene".