Il Monza sperimenta la realtà virtuale per migliorare le capacità decisionali dei propri giovani calciatori. Il club brianzolo, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha sviluppato il progetto “Allenarsi in realtà virtuale per migliorare la capacità decisionale”, coinvolgendo gli atleti delle formazioni Under 13 e Under 14. L’obiettivo è potenziare abilità percettivo-cognitive fondamentali nel calcio, come la velocità di elaborazione delle informazioni, la flessibilità mentale e la capacità di individuare rapidamente la soluzione migliore durante una partita.

Come funziona il programma

Il programma si basa sull’utilizzo di visori e filmati a 360 gradi, realizzati dal punto di vista del calciatore protagonista dell’azione. Le immagini riproducono situazioni di gioco realistiche, che vanno dalle fasi difensive e di intercettamento fino allo smarcamento, al dribbling, al passaggio e al tiro. Ogni video viene interrotto nel momento decisivo: a quel punto il giovane atleta deve scegliere immediatamente come comportarsi. Le sessioni si sono svolte al Monza Lab, prima degli allenamenti tradizionali sul campo, con 15 filmati immersivi per ciascun giocatore.

I primi risultati dopo quattro settimane

I primi risultati, raccolti dopo quattro settimane di attività, hanno evidenziato miglioramenti nella capacità di riconoscere il contesto di gioco e selezionare l'azione più efficace. La ricerca è stata sviluppata dallo staff tecnico del Monza insieme al gruppo universitario coordinato dalla docente Claudia Repetto, con il contributo della dottoranda Francesca Gala. L'esperienza si inserisce nella metodologia Monza Drive e conferma il potenziale della tecnologia come supporto alla formazione, senza sostituire il lavoro tecnico e tattico sul terreno di gioco. A riportarlo è Calcio e Finanza.