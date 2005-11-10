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Caos FIGC, si aspetta il TFN. Malagò: “Il calcio è autolesionista, succedono cose sorprendenti”

Ivan Cardia
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Ivan Cardia
Oggi alle 00:49I fatti del giorno
13.11.2026 00:49I fatti del giorno
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Nelle prossime ore il Tribunale Federale si pronuncerà sul ricorso di Galliani. Il commissario FIGC: “Spero prevalga il buonsenso, resto fiducioso”
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La FIGC aspetta il pronunciamento del Tribunale Federale Nazionale, chiamato nella giornata di oggi, venerdì 13 novembre, a esaminare la richiesta di sospensiva presentata da Adriano Galliani. Il candidato alla presidenza federale, sostenuto da Assocalciatori e Assoallenatori, contesta la legittimità della commissione istituita dal commissario straordinario Giovanni Malagò per verificare le candidature alle elezioni del 14 dicembre. La Federazione, costituitasi in giudizio, sostiene che l'organismo guidato dal generale Vincenzo Parrinello abbia esclusivamente funzioni ausiliarie. A difendere la FIGC sarà l'avvocato Valerio Pescatore, che si è autosospeso dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni per evitare un conflitto di interessi.

Malagò: “Il calcio ha forme di autolesionismo”

Nel frattempo, a margine dell'inaugurazione di un campetto a Piazzale Selinunte Milano, nell'ambito dell'iniziativa federale “Il calcio torna in piazza”, Malagò ha commentato la situazione che coinvolge la Federcalcio: “Non ho avuto un attimo di tregua. Lo dico con il sorriso, ma questo è un dato di fatto. Il calcio ha delle dinamiche interne che conoscete e che non devo raccontare. Spesso è un mondo autolesionista. Uno si augura di lavorare ed essere giudicato su quello, senza altri attacchi e temi che non riguardano cose di campo”. Il commissario straordinario ha poi ribadito la propria fiducia nel percorso elettorale: “Penso che dovrebbe semplicemente vincere il buonsenso. Ci sono state cose sorprendenti, ma è inutile lamentarsi. Guardo avanti con consapevolezza e senso di responsabilità. Per le elezioni del 14 dicembre resto fiducioso”.

Elezioni FIGC, il nodo Genoa e il rischio di nuovi ricorsi

Al centro della controversia resta soprattutto la doppia firma del Genoa, che aveva inizialmente sostenuto Galliani prima di comunicare la revoca dell'appoggio e sottoscrivere la candidatura di Malagò. Una questione decisiva per il raggiungimento del quorum richiesto all'ex presidente del Coni, che ha raccolto undici adesioni tra i club di Serie A. Sabato 14 novembre il segretario generale Marco Brunelli dovrà pubblicare le candidature ammesse, ma la decisione potrebbe aprire la strada a ulteriori ricorsi, mettendo a rischio la data delle elezioni. Sulla situazione è intervenuto anche il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, che ha invitato il movimento a superare le contrapposizioni personali: “Deve prevalere l'interesse superiore. Aspettiamo le elezioni federali, poi ci siederemo a un tavolo per fare in modo che le cose che devono essere fatte vengano fatte”.

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