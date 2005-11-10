Verso Italia-Francia, Malagò: "Mancini ha ridato positività in un ambiente depresso"

il commissario della FIGC Giovanni Malagò ha parlato a margine dell’inaugurazione di un campetto a Piazzale Selinunte, nell’ambito delle iniziative FIGC “Il calcio torna in piazza”, e tra i temi toccati è ripartito dal clima di fiducia che accompagna il ritorno in campo dell'Italia, impegnata tra pochi minuti a San Siro contro la Francia, quinta giornata di Nations League in programma alle 20:45. Queste le sue parole: "Sono un sognatore, guardo le cose in un modo che ad altri sembrano impossibili, soprattutto dopo quel primo tempo contro il Belgio. Poi ci sono state tre partite molto buone. Restiamo con i piedi per terre perché la Francia è la Francia, ha detto tutto Mancini. Ma siamo contenti di aver ricreato un'atmosfera positiva vista la depressione dell'ambiente che c'era all'inizio".

Nonostante le tante voci la squadra è stata brava a isolarsi

"Sono stati messi nelle condizioni di lavorare al meglio. Sapete, non è stata una cosa delle ultime settimane ma non ho avuto un attimo di tregua. Lo dico con il sorriso ma questo è un dato di fatto. Perché? Perché il calcio ha delle dinamiche interne che conoscete e che non devo raccontare. Spesso è un mondo autolesionismo. Uno si augura di lavorare ed essere giudicato su quello, senza altri attacchi e temi che non riguardano cose di campo".

Crede ancora nello ius soli sportivo?

"Assolutamente sì. Ma io sono sempre stato attento perché non voglio essere trascinato in nessun tema politico tra chi la vede in un modo e chi la vede in un altro su altri temi che non c'entrano nulla sullo ius soli sportivo".

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