Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com il direttore sportivo del Flamengo, José Boto, ha parlato anche del connazionale Gustavo Varela, esploso al Monza e accostato a Juventus, Napoli ed Inter.

Data la sua esperienza con i giovani le chiedo del suo connazionale Gustavo Varela: si è messo in grande luce in Italia, attirando l'interesse di club importanti come Juventus, Napoli ed Inter. Dove pensa che si inserirebbe meglio? È pronto per un club di alto livello?

"Con Varela ho una storia piuttosto curiosa, perché Gustavo Varela è il figlio di Fernando Varela, un difensore centrale che è stato un mio giocatore ai tempi del

PAOK. Quando sono arrivato al PAOK, Fernando era addirittura uno dei capitani della squadra. In quel periodo aveva trovato poco spazio e alla fine ha deciso di tornare in Portogallo per concludere lì la propria carriera. E ha portato con sé anche suo figlio. Questo per dire che, quando ero al PAOK, Gustavo giocava già nelle giovanili, nella formazione Under 17. A dire la verità, non seguivo molto le partite dell'Under 17, ma mi parlavano già molto bene di lui. Mi dicevano che aveva un grande fiuto del gol, che aveva proprio il senso del gol. E in effetti sta dimostrando tutto il suo valore. Sono convinto che diventerà un attaccante di livello mondiale".