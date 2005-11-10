Keinan Davis può diventare uno dei nomi caldi del prossimo mercato di gennaio. Il Napoli è una delle squadre maggiormente interessate, ma la valutazione dell'Udinese supera i 20 milioni di euro. Tra le ipotesi circolate c'è anche quella di uno scambio di prestiti con Lorenzo Lucca, operazione che potrebbe coinvolgere un conguaglio economico a favore dei bianconeri.

Il mercato si muove

Già nell'estate 2026 l'Atalanta aveva manifestato interesse per il centravanti inglese, senza però riuscire a convincere l'Udinese a privarsene. A settembre è emerso anche il gradimento del Napoli, alla ricerca di un attaccante con caratteristiche differenti rispetto a Rasmus Hojlund. La possibilità di un trasferimento a gennaio torna quindi d'attualità. Del resto, lo scorso luglio è arrivato anche il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2031, segnale evidente della volontà dell'Udinese di puntare ancora su di lui.

I numeri di Keinan Davis

La scorsa stagione è stata senza dubbio la migliore della carriera dell'inglese. Davis ha chiuso il campionato con 10 gol e 4 assist in 30 presenze, diventando uno dei riferimenti offensivi della squadra friulana. In questa prima parte di annata, invece, il bilancio è meno brillante: 10 presenze in Serie A, 9 da titolare, 688 minuti giocati, zero gol e 2 assist.

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