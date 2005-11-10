Bayern Monaco, piove sul bagnato per Kompany: si ferma anche Kane. La situazione
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Andrea Piras
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Oggi alle 21:57Calcio estero
autore Andrea Piras
20.11.2026 21:57Calcio estero
L'attaccante inglese ha lasciato il campo nel match in corso contro il Colonia. Nei prossimi giorni ci saranno gli esami strumentali del caso
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Prosegue il problema infortuni per Vincent Kompany e il suo Bayern Monaco. La formazione biancorossa ha già in infermeria diversi giocatori e da questa sera la lista si allunga. Nel match che i bavaresi stanno giocando contro il Colonia, Harry Kane ha dovuto lasciare il campo per infortunio.
La dinamica
L’attaccante inglese è stato toccato duro alla gamba sinistra dopo un contatto con il difensore Joel Schmied all’interno dell’area di rigore. L’ex Tottenham ha provato a rimanere in campo nonostante il dolore ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca.
I giocatori ai box
Nei prossimi giorni ci saranno gli esami strumentali del caso per capire l’entità dell’infortunio. Ai box ci sono già Manuel Neuer, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Luis Díaz e Ismaël Saibari.
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