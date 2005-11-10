Prosegue il problema infortuni per Vincent Kompany e il suo Bayern Monaco. La formazione biancorossa ha già in infermeria diversi giocatori e da questa sera la lista si allunga. Nel match che i bavaresi stanno giocando contro il Colonia, Harry Kane ha dovuto lasciare il campo per infortunio.

La dinamica

L’attaccante inglese è stato toccato duro alla gamba sinistra dopo un contatto con il difensore Joel Schmied all’interno dell’area di rigore. L’ex Tottenham ha provato a rimanere in campo nonostante il dolore ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca.

I giocatori ai box

Nei prossimi giorni ci saranno gli esami strumentali del caso per capire l’entità dell’infortunio. Ai box ci sono già Manuel Neuer, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Luis Díaz e Ismaël Saibari.