Il Bayern Monaco deve fare i conti con una serata da dimenticare. Dopo il pareggio casalingo contro il Colonia, il club bavarese ha diffuso un aggiornamento sulle condizioni di Harry Kane e Michael Olise, entrambi costretti ad abbandonare il campo durante la sfida di Bundesliga.

Il Pallone d'Oro fuori per almeno tre mesi

Per il capitano inglese la situazione è decisamente più grave. Gli esami effettuati dallo staff medico del Bayern hanno evidenziato una rottura del legamento sindesmotico della caviglia sinistra. L'attaccante, uscito dopo appena venti minuti di gioco, dovrà quindi fermarsi per almeno tre mesi e inizierà il percorso di recupero per tornare a disposizione il prima possibile.

Fiducia per il rientro a breve del francese

Diverso il quadro per Olise, che ha riportato una contusione all'avampiede. Il francese, sostituito all'intervallo, verrà monitorato nei prossimi giorni per stabilire l'entità dello stop. Vincent Kompany, in conferenza stampa, ha provato a rassicurare l'ambiente: "Abbiamo fiducia che possa allenarsi la prossima settimana. Poi speriamo che possa giocare". Il Bayern perde così due elementi importanti proprio in una fase delicata della stagione. Se per Kane lo stop è già certo e di lunga durata, per Olise serviranno ulteriori valutazioni prima di capire quando potrà tornare a disposizione.