L'Aston Villa potrebbe avere una nuova opportunità per riportare a casa Jack Grealish. L'esterno del Manchester City, attualmente in prestito all'Everton per la seconda stagione consecutiva, avrebbe infatti intenzione di rimanere in Premier League anche qualora non si concretizzasse il trasferimento a titolo definitivo ai Toffees. Un'eventualità che potrebbe riaprire la porta al suo ex club, soprattutto considerando che il contratto con il City scadrà la prossima estate.

Grealish vuole restare in Inghilterra

Secondo quanto riportato da Football Insider, il 31enne preferirebbe continuare a giocare nel campionato inglese, nonostante l'interesse di alcune società straniere. La sua posizione rappresenta un motivo di interesse per l'Aston Villa, squadra nella quale è cresciuto e di cui è stato anche capitano prima del trasferimento al Manchester City nell'estate del 2021 per 100 milioni di sterline.

Il ritorno all'Aston Villa e la questione economica

Un eventuale ritorno a Villa Park avrebbe un significato particolare per Grealish, ma il suo ruolo sarebbe diverso rispetto al passato. Il club non avrebbe più bisogno di costruire l'intero reparto offensivo attorno a lui: l'inglese dovrebbe inserirsi in una squadra che punta a competere a livelli più alti rispetto a quelli del periodo precedente alla sua partenza.

Dal punto di vista tecnico, potrebbe comunque offrire esperienza, capacità di saltare l'uomo, portare palla e mettere in difficoltà le difese avversarie. Inoltre, il suo eventuale arrivo a parametro zero rappresenterebbe un'opportunità sul piano del costo del cartellino, anche se resterebbe da trovare un accordo sullo stipendio.

L'Everton ha ancora tempo per ricucire il rapporto e convincerlo a restare. Se la trattativa per il trasferimento definitivo dovesse saltare, però, l'Aston Villa potrebbe valutare concretamente il ritorno del suo ex capitano.