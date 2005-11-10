Scholes non ha dubbi: "Se lascia il Man City, Haaland andrà giocare al Barcellona"
Pierpaolo Matrone
Il futuro di Erling Haaland potrebbe diventare uno dei grandi temi del prossimo mercato europeo. Il Manchester City attende per gennaio la decisione sul procedimento relativo alle presunte violazioni delle norme finanziarie della Premier League, con il rischio di sanzioni particolarmente pesanti. Tra gli scenari ipotizzati figura anche una possibile retrocessione in Championship, eventualità che potrebbe spingere diversi protagonisti della squadra a valutare l'addio. Difficile, soprattutto, immaginare un attaccante del calibro di Haaland impegnato nella seconda divisione inglese o lontano dalla Champions League.
Haaland, l'entourage non si preoccupa: il City attende la sentenza
Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, l'entourage del centravanti norvegese non sarebbe particolarmente preoccupato dalla situazione. Al momento, infatti, non esistono certezze né sull'entità dell'eventuale sanzione né sui tempi della sua applicazione. Il Manchester City continua inoltre a percorrere le strade legali a propria disposizione per difendersi dalle contestazioni. Qualsiasi discorso relativo a un trasferimento di Haaland resta quindi legato agli sviluppi del procedimento.
Scholes indica il Barcellona: "Sembra da Real Madrid, ma andrà al Barça"
Intanto, in Inghilterra, si moltiplicano le ipotesi sulla possibile destinazione dell'attaccante. Nel podcast The Good, The Bad & The Football, l'ex centrocampista del Manchester United Paul Scholes ha espresso una previsione sorprendente: "Barcellona. Sembra un giocatore del Real Madrid, riesco a immaginarlo perfettamente con la maglia del Real Madrid... ma andrà al Barça". Una suggestione che, almeno per il momento, non trova riscontro in una trattativa concreta.