Sette vittorie di fila, poi tre ko in serie contro Aston Villa, Brighton e Nottingham Forest: il percorso del Manchester City in Premier League ha vissuto due periodi diametralmente opposti dal punto di vista dei risultati raccolti, fino a qui. Ora, dopo la sosta, arriva la sfida interna contro il Fulham di Arbeloa per provare a rialzarsi. Il tecnico Enzo Maresca, nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport, ha fatto notare che ora bisogna evitare di vedere tutto nero.

Le parole di Enzo Maresca sulla crisi del City

Queste le parole di Maresca: "Sinceramente credo che non stavamo facendo tutto bene all'inizio e non abbiamo fatto tutto male in queste ultime tre partite che abbiamo perso, anzi: considero la sconfitta con l'Aston Villa, fuori casa, e con il Brighton, in casa, come due delle partite migliori che abbiamo fatto da quando sono qua. Per tiri in porta, occasioni create, il fatto che non abbiamo concesso davvero nulla".

Poi ha aggiunto: "Normale avere un po' di up&down con un allenatore nuovo e una squadra nuova al 50%. Sono ancora in cerca dell'equilibrio giusto, in difesa non nascondo questo. Un allenatore spera di trovarlo il prima possibile, ma abbiamo così tanti giocatori e così tante partite in poco tempo che sei sempre alla ricerca di cosa puoi fare meglio".