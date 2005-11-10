In vista della sfida di domani contro il Fulham, il tecnico del Manchester City Enzo Maresca ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda gli infortunati: "Matheus Nunez e Khusanov restano in dubbio per domani. Hanno ancora qualche problema. Vedremo nelle prossime ore. Guéhi non ha risposto alla convocazione in nazionale a causa di un piccolo fastidio accusato contro il Forest, ma non perché avesse bisogno di riposo.

Come ho già detto più volte, non pensavo che stessimo facendo tutto bene quando vincevamo, e non penso che abbiamo sbagliato tutto ora che abbiamo perso. Ci sono aspetti da migliorare, e senza dubbio ci lavoreremo. Di certo dobbiamo perfezionare l'equilibrio; d'altronde, lo stesso centrocampo che ha vinto sette partite di fila è quello che ne ha perse tre consecutivamente.

È il calcio. Dobbiamo analizzare le sconfitte: contro Villa e Brighton, il migliore in campo è stato il loro portiere; contro il Forest, invece, non siamo stati all'altezza, specialmente nel primo tempo. È un momento utile per imparare. Ho un pessimo rapporto con la sconfitta: dopo un ko, vorrei giocare subito. È passato molto tempo. Vorresti scendere in campo all'istante, ma nel frattempo puoi rivedere le cose, analizzare, comprendere. Dobbiamo migliorare su aspetti come l'equilibrio e il modo in cui attacchiamo o difendiamo".