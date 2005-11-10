L'allenatore del Manchester City, Enzo Maresca, interviene in difesa del suo portiere, Gianluigi Donnarumma. Nonostante sia da molti considerato come il miglior portiere del mondo, il capitano della Nazionale Italiana non è stato risparmiato dalle critiche in Inghilterra e non solo per alcuni errori commessi nel difficile periodo recente del City. Con un errore commesso anche con l'Italia, contro la Francia, pur in una sfida nella quale poi ha messo la toppa con diversi grandi interventi, in altre situazioni.

Enzo Maresca difende Donnarumma: le sue parole

Queste le parole di Maresca in una intervista a Sky Sport: "Se criticano Ancelotti possono criticare Gigio, me, te e qualsiasi persona. Ci sono persone all'interno della carta stampata o nelle televisioni che si dedicano solamente a criticare, sono lì per fare quello. Gigio sa di aver fatto degli errori, deve stare sereno, sa di essere uno dei migliori o il migliore al mondo, sa che gli errori possono capitare e l'importante è di non farli capitare di nuovo".