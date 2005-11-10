La Roma si muoverà sul mercato di gennaio, è assodato. Il ds Tony D'Amico vuole fare dei regali a Gian Piero Gasperini per dare seguito alla cavalcata dietro Inter e Lazio per lo Scudetto, così nei radar di mercato tra gli ultimi nomi sarebbe finito anche quello di un trequartista albanese (classe 2001) che con 3 gol e 7 assist stagionali finora nel Trabzonspor.

Chi è

Si tratta di Ernest Muci, cresciuto nelle giovanili del Tirana, crescendo in prestito al Legia Varsavia in Polonia per oltre due stagioni finché a febbraio 2024 ha abbracciato l'avventura in Turchia. Il Besiktas aveva sborsato 10 milioni di euro per averlo e dopo poco più di un anno lo ha ceduto al Trabzonspor in prestito, fino al riscatto definitivo per 8,5 milioni la scorsa estate.

Sirene giallorosse

Stando a quanto riferito dal quotidiano turco Sabah Spor, la Roma lo vorrebbe aggiungere alla propria rosa. Per Muci (25 anni) il Trabzonspor ha già fissato una valutazione di almeno 20 milioni di euro: questa la base di partenza per un'eventuale trattativa. Il trequartista albanese è legato da un contratto fino al 30 giugno 2029 con il club di Trebisonda.