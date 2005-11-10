Bruno Fernandes contraddice il CEO del Manchester United e manda un segnale forte: tutto sospeso per il suo rinnovo di contratto e, di conseguenza, per il suo futuro. Colonna dei Red Devils dal 2020, il suo legame con il club scadrà al prossimo 30 giugno, anche se c'è un'opzione per una ulteriore stagione.

In prima persona però, parlando ai microfoni di Sky Sport in Inghilterra, il centrocampista ha frenato: "Le trattative per il mio contratto sono ferme. Non stiamo negoziando ora. Il club mi ha offerto il rinnovo ma ho deciso di aspettare e mettere tutto in stand-by, si pensa al campo".

Difficile a gennaio, ma occhio a giugno

Nelle scorse settimane si è parlato ancora dell'apprezzamento da parte del Milan per il suo profilo e Cardinale ha più volte fatto capire di voler puntare sempre di più su giocatori di alto profilo per il futuro del club rossonero. C'è insomma da monitorare come evolverà la situazione. Difficile immaginare che possa muoversi a gennaio, visto che il nuovo tecnico Mauricio Pochettino lo ha confermato come capitano e lui stesso ha spiegato di non volersene andare. Ma a giugno cosa accadrà?

Bruno Fernandes ha anche spiegato: "Se avessi voluto andarmene, potevo farlo la scorsa estate, due anni fa, tre anni fa… c’erano offerte importanti e potevo andare via a guadagnare molto di più. Ho sempre scelto io di rimanere". Infine, il centrocampista fa sapere al proprio club di non voler creare problemi per questo tipo di scelta: "Se lo United non mi vorrà più, me ne andrò subito senza aspettare la fine del contratto. Non creerò mai problemi".

La dichiarazione del CEO dello United

L'amministratore delegato Omar Berrada aveva dichiarato solamente ieri a Sky Sports UK: "Abbiamo un enorme rispetto per Bruno. Siamo molto fortunati ad averlo come capitano. Quello che ha fatto per questa squadra negli ultimi sei, sette anni è assolutamente incredibile. L'anno scorso ha vinto, credo, tutti i premi individuali che si possono vincere. E siamo molto orgogliosi di averlo come capitano. È vero che stiamo avendo conversazioni sul suo nuovo contratto, ma preferisco mantenerle riservate. Credo che sia qualcosa che vada discusso dietro le quinte tra lui e il club".